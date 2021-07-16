Рыба вернулась в водоем Малый Войвож в центре Коми после его очистки от нефти

ТОМСК, 16 июля. /ТАСС/. Рыба вернулась в водоем Малый Войвож в центре республики Коми, который был загрязнен после начала нефтедобычи в данном районе в 1930-е годы прошлого века. Восстановить ихтиофауну удалось после очистки от нефти воды и дна этого ручья, влияющего на экосистему крупнейшей в регионе реки, при помощи технологий биологов Томского госуниверситета (ТГУ), сообщили ТАСС в пресс-службе томского вуза.

"Летом прошлого года мы провели обследование объекта и защитили проект его рекультивации. Зимой были выполнены технические работы - расчистка подъездных путей и самого ручья от завалов деревьев. С начала весны проводятся основные работы, и мы уже видим их эффект. В ручье появилась рыба, первыми в него вернулись гольяны - это род мелких пресноводных рыб семейства карповых, который является важнейшим источником питания для хищных рыб", - цитирует пресс-служба слова директора Биологического института ТГУ Данила Воробьева.

Как уточнил ТАСС Воробьев, загрязнение нефтью произошло, предположительно, после начала разработки нефтяной шахты в данном районе - в 1930-х. До этого года рыбы в водоеме не было.

Для выполнения работ используется разработка ученых ТГУ - устройство для очистки донных отложений от нефти под названием "Аэрощуп". Он не имеет аналогов в мире и функционирует по принципу флотации - в результате работы устройства нефть прилипает к пузырькам воздуха и поднимается на поверхность. В отличие от традиционных методов очистки, "Аэрощуп" обходится без применения химических или биологических препаратов и выемки грунта, что делает технологию безопасной для окружающей среды. В 2019 году технология прошла госэкспертизу и вышла на российский рынок.

Для сбора нефти использовались три вида бонов - классические, абсорбирующие углеводороды, а также заграждения с бактериями, которые уничтожают частицы углеводородов. Проект по очистке реализуется совместно с компанией "Лукойл-Коми".

О Малом Войвоже и влиянии водоема на экосистему региона

Водоем Малый Войвож, на котором работают ученые, расположен в Ухтинском районе республики Коми, он впадает в реку Ярега (приток Ухты), где нефть добывают уже 90 лет. При этом, отмечают ученые, Малый Войвож важен с точки зрения влияния на экосистемы Яреги и Ухты, поэтому компания "Лукойл-Коми" приняла решение провести полноценную очистку объекта с использованием новых технологий и вернуть водотоку исходное состояние. Река Ухта, на которую оказывает влияние Малый Войвож, входит в бассейн реки Печора - самой крупной в Республике Коми. Реки данной системы впадают в арктическое Баренцево Море.