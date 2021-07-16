CNN: женщина впервые выдержала экзамен для зачисления на службу в спецназ ВМС США

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Женщина впервые сдала экзамен для зачисления на службу в Управление специальных операций ВМС США. Она, как сообщила в пятницу телекомпания CNN, будет управлять катерами и подводными аппаратами спецназа.

"Стать первой женщиной, завершившей программу подготовки морского спецназа, - это выдающееся достижение, - приводит телекомпания слова командующего управлением контр-адмирала Хью Уаймана Ховарда. - Как и другие, она продемонстрировала характер, познавательные способности и качества лидера".

Имя женщины, которая, как ожидается, будет принимать участие в секретных операциях, не приводится из соображений безопасности. По данным телекомпании, бойцами морского спецназа США в разное время пытались стать 18 женщин. Трем из них еще предстоит аттестация.