Износ сетей водоснабжения во втором городе Удмуртии Воткинске превысил 75%

ИЖЕВСК, 16 июля. /ТАСС/. Свыше 350 прорывов на сетях водоснабжения в Воткинске в Удмуртии произошло за первое полугодие 2021 года. В связи с этим на модернизацию системы водоснабжения города будут направлены дополнительные средства, сообщил глава региона Александр Бречалов на заседании правительства республики.

"Средний возраст сетей - более 40 лет, водопроводные сети изношены на 75%, канализационные - на 70%. Кроме того, ряд удаленных районов города либо не связан с основной системой, и их дальнейшее развитие невозможно без интеграции в общую сеть, либо имеет недостаточные мощности для подключения новых абонентов. Все это приводит к увеличению аварийных ситуаций. Только за первое полугодие 2021 года зарегистрирован 351 прорыв, и, как следствие, многочисленные обращения горожан о проблемах водоснабжения", - говорится в материалах заседания.

В связи с этим глава региона поручил выделить дополнительные средства для подготовки города к зимнему периоду. "Прошу депутата Государственной думы Андрея Константиновича Исаева оказать содействие по включению города в федеральные программы по водоснабжению. На 2022 год мы должны запланировать минимум 200 млн рублей на инвестиционную программу Воткинска", - сказал Бречалов.

Для комплексного решения проблем в регионе действует инвестиционная программа обслуживающего сети предприятия "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения. Расходы на реализацию инвестиционной программы за 2021-2023 годы составят 158,43 млн рублей, из них на водоснабжение - 91,9 млн рублей, на водоотведение - 66,53 млн рублей. В результате принятых мер доля потерь воды в системах водоснабжения снизится на 2,2%, уровень аварийности должен снизиться на 20%.

Инвестиционная программа может быть продлена до 2028 года в связи с реконструкцией и модернизацией очистных сооружений. На эти цели планируется выделить дополнительные средства как из республиканского бюджета, так и за счет средств нацпроекта "Экология" и средств Фонда содействию ЖКХ.