СОЧИ, 16 июля. /ТАСС/. Сочи присоединился к международной программе безопасных путешествий Safe Travels. Участие в программе показывает, что курорт полностью придерживается санитарных норм и рекомендаций безопасности, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

"Программа безопасных путешествий Safe Travels была запущена Всемирным советом по путешествиям и туризму в прошлом году, были разработаны протоколы безопасности для различных типов объектов индустрии гостеприимства. <…> Наличие этого знака свидетельствует о том, что организация полностью придерживается санитарных норм и рекомендаций профильных органов. Для нашего города это важный шаг, который будет способствовать повышению привлекательности для туристов, в первую очередь для иностранных гостей", - написал глава Сочи.

На сегодняшний день в программе участвуют 79 стран. По словам Копайгородского, Сочи стал первым российским курортом, который отвечает мировым стандартам безопасности.

"Мы уже смогли максимально быстро и эффективно адаптироваться к серьезным вызовам, которые преподнесла туротрасли пандемия. В Сочи отдых организован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора", - добавил мэр.