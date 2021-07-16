На Кубани за пандемию составлено более 10 тыс. протоколов за нарушение масочного режима

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Более 10 тыс. протоколов за нарушение масочного режима составлено в Краснодарском крае с 1 сентября 2020 года. Кроме того, за нарушение антиковидных норм приостановлена деятельность 106 предприятий, в том числе почти 90 предприятий общепита, сообщила в ходе брифинга в пятницу специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая.

"С 1 сентября 2020 года проводятся рейдовые проверки за соблюдением масочного режима, составлены 10 865 протоколов, за последнюю неделю 80 протоколов, приостановлена деятельность 106 объектов, в том числе 88 организаций, оказывающих услуги общественного питания и кафе", - сказала Межевая.

Она уточнила, что также к административной ответственности привлечены 350 человек, прибывших из других стран и не прошедших тестирование на коронавирус в течение трех суток. На них было наложено 192 штрафа на общую сумму более 2 млн рублей.

По состоянию на пятницу в Краснодарском крае за все время пандемии подтверждено 55,3 тыс. случая заболевания коронавирусом. Выздоровело 46,3 тыс. пациентов, 37 тыс. человек умерли. В настоящий момент 81 заболевший находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, семеро - на ЭКМО.