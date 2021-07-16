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Пандемия COVID-19

В Театре им. Ленсовета рассказали о самочувствии Михаила Боярского

Актер чувствует себя нормально, сообщили в театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Боярский, ранее доставленный в одну из больниц Санкт-Петербурга с коронавирусом, чувствует себя нормально. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Театре им. Ленсовета.

"Все нормально, без изменений", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о самочувствии Боярского.

О том, что 71-летний артист проходит лечение от COVID-19 в одном из городских стационаров, стало известно в среду. Тогда в театре сообщили ТАСС, что болезнь у него протекает в легкой форме, потому что он привился от коронавируса.

В начале февраля сын артиста, депутат Государственной думы Сергей Боярский отмечал, что его родители привились от коронавируса вакциной "Спутник V".

Теги
РоссияБоярский, Михаил СергеевичПандемия COVID-19
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