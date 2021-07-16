Почти 80 предприятий в Татарстане обязали вакцинировать своих сотрудников от коронавируса

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор вынес постановление об обязательной вакцинации сотрудников 78 предприятиям Татарстана. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Татарстану Любовь Авдонина на пресс-конференции.

"Нами выдано 78 постановлений главного государственного санитарного врача по Российской Федерации о проведении необходимых противоэпидемиологических мероприятий, в том числе вакцинации, в очагах трудовых коллективов, там, где, непосредственно, есть случаи заболевания ковидом среди сотрудников", - сказала Авдонина.

Она добавила, что введение обязательной вакцинации работников в сфере образования, по примеру других регионов, в Татарстане не рассматривается. На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью в республике понятная и управляемая, уточнила Авдонина.

В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19, из них 4 - завозные, 47 - контактные. Всего привиты 709 203 человека (прирост за сутки 11 335), из них 459 289 завершили вакцинацию.