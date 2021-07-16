В РПЦ сообщили, что к больным COVID-19 в Москве стали чаще вызывать священников

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Количество вызовов священников к пациентам с коронавирусом в Москве увеличилось за последние десять дней в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Максимум был зафиксирован 9 июля - 30 выездов за день, сообщает в пятницу пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата Русской православной церкви.

"Специальная группа священников Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете города Москвы со 2 апреля 2020 года по 16 июля 2021 года совершила 2 943 выезда к людям с коронавирусом, подозрением на коронавирус и умирающим без симптомов коронавируса. Количество вызовов растет, максимальное число за весь период пандемии было отмечено 9 июля - 30 вызовов", - говорится в сообщении.

Всего с апреля 2020 года священники специальной группы посетили 57 медицинских учреждений московского региона. Работа священнослужителей на вызовах происходит с соблюдением всех мер безопасности и в специальных костюмах защиты, отмечают в Синодальном отделе.