Попова: регионы вправе вводить ограничения для массовых мероприятий жестче федеральных

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Главы регионов вправе при ухудшении ситуации с коронавирусом вводить более жесткие по сравнению с федеральными правила проведения массовых мероприятий. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Наша планка, определенная постановлением, - от 500 человек. При ухудшении эпидситуации, при особенностях эпидситуации в регионе губернаторы имеют право вводить требования по уменьшению этого числа и введению более жестких правил на территории субъекта", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам Поповой, своевременному введению ограничений в регионах способствует совместная работа с руководителями регионов.

"Совместная работа с губернаторами, с органами исполнительной власти в субъектах позволяет вводить ограничения достаточно гибко и своевременно. И, вместе с тем, мы ведем большую работу с бизнесом по реализации этих требований. Но эти требования на сегодняшний день крайне важны", - заключила она.

Вакцинация и ограничения

Введение своевременных ограничительных мер и вакцинация в регионах дают безусловные результаты по снижению заболеваемости коронавирусом в стране, добавила Попова.

"Меры, которые мы отработали, инструменты, которые мы отработали и сегодня используем, безусловно, дают свой эффект. <…> Введение своевременное ограничительных мероприятий и широкий охват иммунизации дают свой безусловный результат", - сказала она.

По словам Поповой, в регионах, где ограничительные меры были введены своевременно, заболеваемость людей трудоспособного возраста значительно ниже, чем в целом по стране.

Ситуация с коронавирусом в России

Определенная стабилизация темпов распространения новой коронавирусной инфекции наблюдается в регионах за последние пять суток.

"Эпидемическая ситуация в регионах остается напряженной, но, вместе с тем, за прошедшие пять суток и на предыдущей неделе мы видим определенную стабилизацию, наметившееся замедление темпов прироста заболеваемости", - сказала Попова.

При этом максимальный рост заболеваемости ковидом за последние пять суток превысил 25% в сравнении с прошлой неделей в 14 регионах России.

"У нас есть регионы, где максимальный рост заболеваемости за последние пять суток [составил] более чем на 25% в сравнении с аналогичным периодом на прошлой неделе. Я хочу обратить на это особое внимание. Это Республика Северная Осетия-Алания, Липецкая область, Республика Тыва, Новгородская и Свердловская области, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Курганская, Пензенская, Томская, Ульяновская и Белгородская области", - сказала глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что за предыдущую неделю и за пять суток текущей недели рост заболеваемости в разных регионах составляет от 2%, в ряде субъектов не отмечается заметной динамики и в ряде - заболеваемость идет на снижение.