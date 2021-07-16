Собянин заявил, что ограничения в столице должны отменяться своевременно

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Принятые в столице меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции должны отменяться столь же оперативно, как они вводятся. Власти в подобных решениях взвешивают все аспекты и учитывают актуальную эпидобстановку, сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Всегда надо взвешивать санитарную ситуацию, медицинскую, эпидемиологическую и экономическую, потому что в этой сфере [общепита] работают сотни тысяч людей, это их зарплата, доходы. Поэтому мы очень аккуратно с такими мерами должны подходить, оперативно принимать, по необходимости, но также и оперативно отменять их, если мы видим, что ситуация улучшается. Это очень ответственные решения, как всегда, но их необходимо принимать", - сказал мэр в интервью телеканалу "Россия-1".

Он пояснил, что по многочисленным просьбам бизнеса и исходя из актуальной эпидситуации в Москве есть возможность с понедельника, 19 июля, отменить обязательные QR-коды на входе в кафе и рестораны. По его словам, это достаточно серьезное решение власти столицы принимали "абсолютно взвешенно, исходя из той ситуации, которую сегодня мы имеем".

"Главное испытание во время пандемии - это огромная нагрузка на медицинскую сеть, мобилизация поликлинической помощи, скорой помощи, стационарной на борьбу с ковидом. Снижение заболеваемости сразу дает возможность выводить из ковидной группировки огромное количество больничных коек, больниц, врачей, которые работают с этим, и перенаправлять их на обычную плановую работу. Он добавил, что власти Москвы приняли решение о перепрофилировании 6 тыс. ковидных коек в обычный режим работы. По словам мэра, данное серьезное решение должно улучшить оказание плановой помощи в городе и показывает, что эпидситуация, действительно, улучшается.

Ранее в пятницу Собянин объявил о том, что с 19 июля в столице отменяется обязательное предъявление QR-кода при входе в кафе и рестораны. Кроме того, с понедельника, согласно новому указу мэра, будет снят запрет на работу по ночам для заведений общепита; разрешено проведение мероприятий в клубах, барах, на дискотеках и в караоке при условии соблюдения эпидемиологических требований; открываются детские игровые комнаты и возобновляется работа фуд-кортов.