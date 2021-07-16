Жаркая погода до 30 градусов и грозы ожидаются в регионах УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют потепление в регионах Уральского федерального округа, в Челябинской области дневная температура будет достигать 30 градусов. С 17 по 19 июля в регионах ожидаются грозы и кратковременные дожди, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 17 июля] облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью 11-16 градусов, днем - 22-27 градусов, при грозах усиление ветра до 15-18 м/с", - сообщили в Уральском гидрометцентре. 18 и 19 июля также ожидаются грозы, в регионе днем потеплеет до 28-29 градусов.

По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 18 июля в Челябинской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха днем будет достигать плюс 30 градусов, а ночью может опускаться до плюс 4-10 градусов, порывы ветра при грозах будут достигать 15 м/с. В Курганской области, сообщает местный гидрометцентр, до 19 июля дожди, температура воздуха к 19 июля поднимется до 29 градусов, 17 июля возможны порывы ветра до 14 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области к 19 июля воздух прогреется до 27 градусов, местами небольшие дожди, грозы с порывами ветра до 16 м/с. В Ханты-Мансийском автономном округе дневная температура достигнет 29 градусов, пройдут дожди, днем 18 и 19 июля - грозы с порывами ветра до 14 м/с. В Ямало-Ненецком автономном округе грозы ожидаются лишь17 июля, до 19 июля - дожди, воздух в регионе к началу новой недели прогреется до 25 градусов.