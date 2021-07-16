Telegram-канал "Страна для жизни" Тихановского признали экстремистским в Белоруссии

ТАСС, 16 июля. Суд в Белоруссии признал экстремистскими Telegram-канал, чат и чат-бот "Страна для жизни", основателем которых является арестованный оппозиционный блогер Сергей Тихановский. Копия решения суда Центрального района Минска опубликована в пятницу в самом Telegram-канале. Указанные ресурсы внесены также в республиканский список экстремистских материалов на сайте Мининформации республики.

"Суд Центрального района Минска принял решение 12 июля признать ТГ-канал "Страна для жизни", ТГ-канал фонда "Страна для жизни", ТГ-чат "Страна для жизни" экстремистскими", - говорится в сообщении.

После массовых протестов, которые состоялись в Белоруссии вслед за президентскими выборами 9 августа прошлого года, власти Белоруссии неоднократно подчеркивали, что протестная активность координировалась через мессенджеры и Telegram-каналы. Одними из первых были признаны экстремистскими материалами Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA. Затем в этот список были внесены BYPOL, "Беларусь головного мозга", "МотолькоПомоги", а также ряд региональных каналов: "Барановичи-97%", "Гродно 97%", "Могилев 97%", "Бобруйск 97%", "Осиповичи для жизни". Парламент Белоруссии на весенней сессии рассмотрел законопроект по усилению ответственности за экстремистскую деятельность. Решения о закрытии интернет-ресурсов принимаются на основании закона "О противодействии экстремизму".

Тихановский намерен был зарегистрироваться кандидатом в президенты Белоруссии на выборах 2020 года. Однако был задержан и пропустил отведенные для регистрации сроки. На фоне этих событий документы на регистрацию инициативной группы подала его жена Светлана Тихановская, которая была зарегистрирована кандидатом в президенты. В конце мая в Гродно в ходе пикета видеоблогер вновь был задержан вместе с десятью его сторонниками.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского в конце апреля, ему предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 293 ("Организация массовых беспорядков"), ч. 3 ст. 130 ("Разжигание социальной вражды"), ч. 2 ст. 191 ("Воспрепятствование работе ЦИК"), ч. 1 ст. 342 ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"). Суд над белорусскими оппозиционерами Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими фигурантами дела о массовых беспорядках проходит в Гомеле с 24 июня в закрытом режиме на территории гомельского СИЗО.