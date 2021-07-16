Тревор Рид и Пол Уилан будут содержаться в Мордовии в разных колониях

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Студент из США Тревор Рид, осужденный за нападение на полицейских в Москве, и признанный виновным в шпионаже американец Пол Уилан будут содержаться в Мордовии в разных колониях. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

"У Рида общий режим, а Уилана приговорили к отбыванию наказания в колонии строгого режима. Поэтому они будут находиться в одном регионе, в Мордовии, но в разных колониях", - сказала она. По словам Меркачевой, Рида доставили в СИЗО-1 в Саранске, а потом распределят в одну из мордовских колоний.

В пятницу в ОНК Москвы ТАСС сообщили, что Рида этапировали в одну из исправительных колоний Мордовии. В том же регионе отбывает наказание осужденный за шпионаж Пол Уилан.

Как сообщалось ранее, на состоявшейся в июне в Женеве российско-американской встрече на высшем уровне, согласно распространенной информации, лидеры США и РФ Джо Байден и Владимир Путин обсуждали тему обмена заключенными. Байден уточнил, что на встрече в Женеве говорил об осужденных в России американцах Поле Уилане и Треворе Риде.

Уилан, имеющий гражданство США, а также Великобритании, Канады и Ирландии, был задержан сотрудниками ФСБ России в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"). Мосгорсуд признал его виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Студент из США Рид в 2020 году был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе. Они пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.