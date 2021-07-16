Путин поручил разработать программу капремонта школ

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и органам власти субъектов РФ при участии "Единой России" разработать программу по капитальному ремонту школ, прежде всего сельских. Перечень соответствующих поручений по итогам съезда единороссов опубликован в пятницу на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии представителей всероссийской политической партии "Единая Россия" обеспечить разработку программы по капитальному ремонту зданий школ на 2022-2026 годы, предусмотрев включение в нее в первую очередь сельских школ", - отмечается в документе.

Доклад по данному вопросу должен быть представлен до 1 сентября текущего года, далее - раз в год. Ответственными за поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, главы регионов и секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

Кроме того, правительству вместе с "Единой Россией" поручается "рассмотреть вопрос о создании в малых городах и сельских населенных пунктах современной социальной инфраструктуры для организации активного отдыха граждан и занятий спортом".

20-й съезд "Единой России" прошел 19 июня, на нем были утверждены списки кандидатов партии на выборы в Госдуму. Путин, выступая на съезде, в частности, обратил внимание, что 72% школ в России нуждаются в текущем ремонте, еще 10% - в капитальном. Глава государства напомнил, что за счет средств федерального бюджета, а также с привлечением ресурсов банка развития ВЭБ до конца 2024 года будет построено не менее 1 300 новых школ, однако, отметил он, необходимо обратить внимание на модернизацию и обновление действующих школ.