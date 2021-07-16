В проекте реконструкции единственного в России деревянного планетария выявили нарушения

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Минкультуры России выявило нарушения в проектной документации по реконструкции единственного в России деревянного планетария, расположенного в Пензенской области. В частности, проектными документами не предусмотрено решений по сохранению подлинных элементов здания, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

Ранее несколько СМИ сообщил, что рабочие компании-подрядчика, занятые на объекте, снесли здание планетария, которое власти обещали реконструировать. По данным Минкультуры, в связи с высоким общественным резонансом министерство взяло ситуацию на контроль, на место выехал заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры России Георгий Сытенко.

"В результате осмотра и ознакомления с документацией работ по сохранению ОКН были выявлены факты, свидетельствующие о возможных нарушениях законодательства со стороны подрядчика и авторского надзора. Кроме того, проектная документация, на основании которой осуществляются работы, не содержит в себе решений по сохранению подлинных элементов здания, составляющих его предмет охраны. Установлено, что работы по демонтажу Пензенского планетария осуществляли лица, не аттестованные министерством культуры в качестве специалистов-реставраторов объектов деревянного зодчества", - говорится в сообщении.

По данным министерства, региональным органом охраны объектов культурного наследия не осуществлялся надлежащий контроль за ходом и качеством работ по сохранению планетария. "Значительная часть деревянных конструкций действительно находится в неудовлетворительном состоянии, прогнила изнутри. Вместе с тем подлинные элементы здания, составляющие его предмет охраны, должны были быть сохранены в ходе реставрационных работ", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Пензенской области начала проверку соблюдения законодательства при реконструкции деревянного планетария. Врио председателя регионального комитета по охране памятников истории и культуры Александр Понякин сообщал ТАСС, что демонтаж здания планетария предусмотрен проектом. По его словам, из-за ветхого состояния объекта фактически не осталось его элементов, которые можно использовать в дальнейшем. При этом председатель пензенского реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Станислав Блинов отмечал, что проект предполагал сохранение и дальнейшее использование 30% деревянных конструкций после разбора здания, однако "по факту там крушат ковшом и распиливают бензопилой бревна".

О планетарии

Планетарий был создан в 1954 году на месте обсерватории, работавшей с 1928 года, в 2010-м его закрыли из-за аварийного состояния. В 2016 году школьник из Пензы Иван Удалов рассказал о ситуации с планетарием на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В августе 2020 года в ходе рабочей поездки в Пензу вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал выделение средств на реконструкцию объекта. Стоимость проекта составляет около 352 млн рублей, он рассчитан на 2021-2023 годы, реконструкция планетария проходит в рамках нацпроекта "Культура".