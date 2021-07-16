Алиханов пообещал провести газоснабжение в калининградском Балтийске в 2022 году

КАЛИНИНГРАД, 16 июля. /ТАСС/. Газоснабжение города Балтийска в Калининградской области, где расположена главная база Балтийского флота РФ, появится в 2022 году. Об этом сообщил в пятницу в прямом эфире на своей странице в Instagram губернатор Антон Алиханов.

"Газоснабжение в Балтийске будет в следующем году. Уже в Глагосэкспертизе на корректировке [проект]. Надеюсь, что в течение месяца закончим уже все это и начнем торговать работы", - сказал Алиханов, отвечая на вопросы пользователей.

Ранее губернатор сообщал, что в отопительном сезоне 2022 - 2023 годов в Балтийске не только появится газ, но и начнут работу газовые котельные

Строительство газопровода Калининград - Светлый - Балтийск начали в 2012 году, но его не ввели в эксплуатацию. Для выяснения состояния магистрали и ее пригодности к эксплуатации потребовалось комплексное обследование. Оно установило, что газопровод в целом пригоден к работе и его можно достраивать, но отдельные элементы, в основном запорная арматура, пришли в негодность.

Ранее сообщалось, что газ должен поступить в Балтийск зимой 2021-2022 г. г. По данным областного министерства строительства и ЖКХ, в самом городе газопровод уже построили.

Балтийск - самый западный город России на берегу Балтийского моря в 50 км от Калининграда. По данным областных властей, в городе живут более 36,4 тыс. человек.