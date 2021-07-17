Гаити последней из стран Западного полушария начала вакцинацию от коронавируса

ГАВАНА, 17 июля. /ТАСС/. Панамериканская организация здравоохранения приступила в пятницу в Гаити к вакцинации медицинских работников и уязвимых групп населения от коронавируса. Об этом сообщило испанское информационное агентство EFE .

Отмечается, что в среду в карибскую республику были доставлены первые 500 тыс. доз вакцины, которые она получила по линии международного механизма COVAX. До настоящего времени Гаити являлась единственной страной в Западном полушарии, которая не начала иммунизацию от коронавируса.

По данным Минздрава Гаити, в республике за весь период пандемии было выявлено более 19 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 500 человек.