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Пандемия COVID-19

Гаити последней из стран Западного полушария начала вакцинацию от коронавируса

В страну доставили первые 500 тыс. доз вакцины по линии COVAX

ГАВАНА, 17 июля. /ТАСС/. Панамериканская организация здравоохранения приступила в пятницу в Гаити к вакцинации медицинских работников и уязвимых групп населения от коронавируса. Об этом сообщило испанское информационное агентство EFE.

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Отмечается, что в среду в карибскую республику были доставлены первые 500 тыс. доз вакцины, которые она получила по линии международного механизма COVAX. До настоящего времени Гаити являлась единственной страной в Западном полушарии, которая не начала иммунизацию от коронавируса.

По данным Минздрава Гаити, в республике за весь период пандемии было выявлено более 19 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 500 человек.

Теги
ГаитиПандемия COVID-19
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