В Москве 12 перепрофилированных под COVID-19 стационаров возвращаются к плановой работе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Двенадцать перепрофилированных ранее для лечения пациентов с COVID-19 стационаров возвращаются к плановой работе. К плановому режиму вернулись также ранее работающие как КТ-центры семь поликлиник, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Высокий темп вакцинации и существующие в столице меры позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Москве удалось пройти пиковые значения, количество ежедневных госпитализаций остается стабильным. В связи с этим к плановому оказанию медицинской помощи возвращаются 11 городских стационаров и одна федеральная клиника, временно перепрофилированных для оказания помощи пациентам с COVID-19. К плановому режиму вернулись также семь поликлиник, ранее работавших как КТ-центры", - рассказала заммэра.

Она отметила, что общий коечный фонд перепрофилированных стационаров составляет 6 тыс. коек. Также в столице для диагностики COVID-19 останется 28 КТ-центров.

"Также в ряде госпиталей мы резервируем более 1 тысячи коечных мощностей, которые будут готовы начать прием пациентов с коронавирусом в любой момент, если того потребует ситуация. Принимать пациентов с ковидом продолжат более 14 тысяч коек", - сказала заммэра.

По ее словам, к плановой работе возвращаются городские клинические больницы № 31, № 51, № 17, № 29 им. Н. Э. Баумана, ГКБ им. В. В. Виноградова, основная территория ГКБ № 24, ГВВ № 3, основная территория ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, ГКБ им. Е. О. Мухина, Детская инфекционная больница № 6, два корпуса больницы Первого МГМУ им. И. М. Сеченова и федеральный научно-клинический центр ФМБА. В стационарах проводится специализированная санитарная обработка, а персонал проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. Плановая медицинская помощь в медучреждениях будет оказываться в соответствии с временными правилами госпитализации.