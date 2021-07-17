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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 1

Ниже этой отметки показатель в трех из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся - это Москва (0,89), Подмосковье и Санкт-Петербург (по 0,98), следует из подсчетов ТАСС
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост и достиг 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Ниже этой отметки показатель в трех из десяти регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Это Москва (0,89), Подмосковье и Санкт-Петербург (по 0,98).

В Самарской области индикатор вырос до 1, в Нижегородской - до 1,01, в Ростовской он равен 1,02, в Иркутской - 1,06, в Воронежской - 1,07. В Свердловской области коэффициент снизился до 1,1, что для региона стало минимумом с 19 июня, а в Красноярском крае он остался на уровне 1,14.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. На данный момент коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности региона к проведению массовых мероприятий.

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