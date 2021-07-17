Глава Кубани из-за сильной жары поручил принять меры против природных пожаров

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов принять предупредительные меры против природных пожаров, которые могут произойти из-за сильной жары. В частности, глава региона поручил провести опашку населенных пунктов на границах с полями и организовать патрулирование пожароопасных территорий.

Накануне экстренное предупреждение о сильной жаре в Краснодарском крае было продлено до понедельника. В некоторых районах региона воздух прогреется до плюс 40 градусов.

"Главам районов - принять превентивные меры против природных пожаров - провести опашку территорий населенных пунктов и на границах с полями, сенокосами и пастбищами. Организовать патрулирование пожароопасных территорий и лесополос. Владельцам земель сельхозназначения нужно обеспечить защищенность своих участков, что особенно важно, так как в крае идет уборочная кампания", - написал Кондратьев в субботу в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в большинстве муниципалитетов объявлен чрезвычайный и высокий класс пожароопасности. Также Кондратьев призвал жителей и гостей региона не разводить костры и не пользоваться открытым огнем на природе.

"Уже в понедельник, по прогнозам синоптиков, ожидаются самые высокие для региона температуры - +39…+40 градусов. Призываю всех жителей края к ответственности, не находитесь днем долго на солнце, берегите себя и свое здоровье", - отметил глава региона.