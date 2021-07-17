МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в ближайшие часы в Москве и области

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 17 июля местами по Москве ожидаются гроза, ливневый дождь, при грозе - шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - сказали в ведомстве.

Аналогичное предупреждение для Московской области распространило подмосковное ГУ МЧС.

Спасатели предупреждают, что нельзя во время грозы прятаться под деревьями, разговаривать по мобильному телефону, стоять рядом с открытым окном. Во время сильного ветра нужно обходить стороной шаткие конструкции, а водителям необходимо особенно тщательно соблюдать правила дорожного движения.