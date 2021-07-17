Франция ужесточит правила въезда для путешественников из некоторых стран ЕС из-за пандемии

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Франция обяжет невакцинированных прибывающих из ряда европейских стран предоставлять справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 24 часа до въезда на французскую территорию. Об этом сообщили в субботу в правительстве республики.

"Санитарная обстановка в Испании, Португалии, Нидерландах, Греции и на Кипре будет находиться под европейским наблюдением. Не прошедшим вакцинацию от коронавируса из этих стран для въезда во Францию необходимо будет предоставить негативный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 24 часа до прибытия", - подчеркнули в Матиньонском дворце, напомнив, что ранее тестирование необходимо было пройти не ранее чем за 72 часа до въезда на французскую территорию. "Усиленное наблюдение также вводится за прибывающими из Великобритании", - добавил представитель французского кабмина.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал французов не посещать Испанию и Португалию из-за ухудшения санитарной обстановки в этих странах. По его словам, ситуация там вызывает серьезное беспокойство у французских властей, поэтому французским гражданам "лучше оставаться во Франции или выбрать другие страны для отдыха".

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано более 5,8 млн случаев заражения коронавирусом. Его жертвами стали более 111 тыс. человек. По информации министерства здравоохранения республики, первую дозу вакцины получили более 35 млн человек.