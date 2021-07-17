Кириенко заявил, что у платформы "Россия - страна возможностей" появится свое приложение

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Команда платформы "Россия - страна возможностей" работает над созданием мобильного приложения. Об этом сообщил в субботу первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на встрече с победителями проектов платформы на второй смене форума "Территория смыслов".

"Точно, [платформе] "Россия - страна возможностей" нужно свое мобильное приложение, и команда над этим работает", - сказал Кириенко.

Он также отметил, что участники форума, у которых есть предложения в этой сфере, могут присоединиться к работе над созданием приложения.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана одноименная автономная некоммерческая организация.