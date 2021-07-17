Трутнев поручил оперативно изменить порядок выделения субвенций ФОМС в Магаданской области

ТАСС, 17 июля. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил в кратчайшие сроки обеспечить отмену ограничения предельного значения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг в 2022 году, применяемого при распределении субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в Магаданской области. Соответствующее поручение было дано на совещании по социально-экономическому развитию региона.

"Минздраву совместно с Минфином в кратчайшие сроки необходимо обеспечить исполнение поручения президента по отмене ограничения предельного значения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг в 2022 году", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Кроме того, Минфину, Минздраву и правительству региона поручено рассмотреть вопрос предоставления в текущем году Магаданской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в объеме, компенсирующем действующее ограничение по предельному значению коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг. Магаданская область входит в число пяти субъектов, у которых значение этого показателя превышает действующее ограничение (4,5 против 6,173). Компенсировать недостающий объем субвенции медицинским организациям за счет областного бюджета регион не имеет возможности из-за низкого уровня бюджетной обеспеченности - 78,7%, это меньше среднероссийского на 20%, как результат - ежегодный прирост объема кредиторской задолженности, отмечается в сообщении.

Минздрав совместно с Минфином рассмотрели вопрос предоставления поэтапного увеличения предельного значения коэффициента ценовой дифференциации бюджетных услуг для регионов ДФО с 4,5 до 5,5 за счет средств федерального бюджета. На сайте кабмина отмечено, что в проекте бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования для Магаданской области объем субвенции увеличится в 2022 году на 586,5 млн рублей, в 2023 году - на 619,5 млн рублей, в 2024 году - на 654,2 млн рублей. Прирост субвенции по сравнению с действующей методикой составит 10%, к уровню 2021 года - 15%.