Дети до 18 лет могут прийти на авиасалон МАКС-2021 без ПЦР-теста

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 17 июля. /ТАСС/. Дети до 18 лет смогут посетить авиасалон МАКС-2021 в подмосковном Жуковском без сдачи ПЦР-теста. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель генерального директора компании "Авиасалон" Владимир Советкин.

"Детям до 18 лет ПЦР-тест не нужен", - сказал он. Ранее в дирекции авиасалона ТАСС сообщили, что организаторы мероприятия пока не отменяют требование ПЦР-теста или QR-кода после прививки от COVID-19 для посещения для взрослых людей.

Как сообщил Советкин, МАКС-2021 каждый день будут посещать порядка 20-30 тыс. человек. "Мы надеемся, что каждый день у нас будет равная посещаемость в районе 20-30 тыс. человек", - сказал он. Советкин пояснил, что в текущем году дирекция не ожидает такого массового посещения мероприятия, как в предыдущие годы. "Выполняя рекомендации Роспотребнадзора, мы немного видоизменили формат МАКСа: теперь у нас на каждый день продается билет с целью немного "растворить" посетителей по дням", - рассказал Советкин. Он подчеркнул, что ежедневно в программе авиасалона запланирована летная программа, каждый день будут выступать пилотажные группы.

"Мы готовы и к большей посещаемости - если помните, у нас в предыдущие годы в выходные дни на комплексе было до 150-200 тыс. человек. Такого в этом году не будет, и мы все прекрасно понимаем, почему", - заключил Советкин. Однако он заверил, что организаторы авиасалона готовы к любому наплыву посетителей даже с введенными ограничениями.

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова в подмосковном Жуковском.