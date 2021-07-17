МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минобороны России запустило первую AR-маску в социальных сетях, посвященную седьмому Всероссийскому фестивалю прессы "Медиа-АС". Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"AR-маска призвана популяризировать Всероссийский фестиваль прессы "Медиа-АС" в социальных сетях среди интернет-сообщества и блогеров, а также привлечь внимание общественности к военной тематике в медиа пространстве. Любой желающий пользователь социальной сети может примерить на себя AR-маску с логотипом "Медиа-АС", - сказали в военном ведомстве.

Там подчеркнули, что фестиваль проводится военным ведомством для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных сил РФ.

В 2021 году награждение победителей Фестиваля пройдет в девяти номинациях, которые включают призыв для лучших пишущих, фото-, радио-журналистов, а также для телевизионных корреспондентов.