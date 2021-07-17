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В РПЦ считают США отчасти ответственными за гонения христиан на Ближнем Востоке

Как заявил митрополит Иларион, "трагическая статистика" из разных стран говорит, что количество христиан на Ближнем Востоке стремительно уменьшается

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Митрополит Волоколамский Иларион считает, что США несут долю ответственности за гонения на христиан, которые в настоящее время усиливаются в странах Ближнего Востока. Об этом он сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

"В последние годы трагическая ситуация сложилась для христиан в целом ряде стран Ближневосточного региона, а также для целого ряда стран Африки. Это и Ирак, где при Саддаме Хусейне проживали 1,5 млн христиан, а сейчас осталась, в лучшем случае, одна десятая часть от этого числа. Это и Ливия, где практически не осталось христиан. Это и Сирия, где в результате действий террористов многие христиане были вынуждены покинуть страну. Когда они [террористы] были у власти, они систематически преследовали и даже вырезали христианское население", - сказал владыка.

Он отметил, что эта "трагическая статистика" из разных стран говорит, что количество христиан на Ближнем Востоке стремительно уменьшается. В том числе - в некогда "благополучном" для последователей христианства Ливане, где их "становится все меньше и меньше, хотя еще недавно их там было 50% [от общего числа верующих]".

"Частичную ответственность за нынешнюю ситуацию несут США, потому что именно они вторглись в Ирак, именно они обещали навести там порядок и создать демократию. А мы видим, что никакой демократии там нет. Мы видим, что на смену режиму, который был свергнут, пришел неуправляемый хаос, и это стало причиной массового исхода и, я бы даже сказал, бегства христиан", - подчеркнул митрополит.

Ранее митрополит Иларион выступил с докладом об ущемлении прав верующих на Международном саммите по вопросам религиозной свободы, который проходил в Вашингтоне. Он обратил внимание на стремительное сокращение христианского населения на Ближнем Востоке и в ряде стран Африки. По мнению представителя Русской православной церкви, христиане стали "жертвами организованных извне политических катаклизмов" в этих государствах. Он предложил создать организацию, которая бы могла "единым фронтом" защищать права верующих по всему миру.

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СШАИракСирияРоссияЛивияХусейн, СаддамИларион (митрополит)
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