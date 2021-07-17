В РПЦ считают США отчасти ответственными за гонения христиан на Ближнем Востоке

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Митрополит Волоколамский Иларион считает, что США несут долю ответственности за гонения на христиан, которые в настоящее время усиливаются в странах Ближнего Востока. Об этом он сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия-24".

"В последние годы трагическая ситуация сложилась для христиан в целом ряде стран Ближневосточного региона, а также для целого ряда стран Африки. Это и Ирак, где при Саддаме Хусейне проживали 1,5 млн христиан, а сейчас осталась, в лучшем случае, одна десятая часть от этого числа. Это и Ливия, где практически не осталось христиан. Это и Сирия, где в результате действий террористов многие христиане были вынуждены покинуть страну. Когда они [террористы] были у власти, они систематически преследовали и даже вырезали христианское население", - сказал владыка.

Он отметил, что эта "трагическая статистика" из разных стран говорит, что количество христиан на Ближнем Востоке стремительно уменьшается. В том числе - в некогда "благополучном" для последователей христианства Ливане, где их "становится все меньше и меньше, хотя еще недавно их там было 50% [от общего числа верующих]".

"Частичную ответственность за нынешнюю ситуацию несут США, потому что именно они вторглись в Ирак, именно они обещали навести там порядок и создать демократию. А мы видим, что никакой демократии там нет. Мы видим, что на смену режиму, который был свергнут, пришел неуправляемый хаос, и это стало причиной массового исхода и, я бы даже сказал, бегства христиан", - подчеркнул митрополит.

Ранее митрополит Иларион выступил с докладом об ущемлении прав верующих на Международном саммите по вопросам религиозной свободы, который проходил в Вашингтоне. Он обратил внимание на стремительное сокращение христианского населения на Ближнем Востоке и в ряде стран Африки. По мнению представителя Русской православной церкви, христиане стали "жертвами организованных извне политических катаклизмов" в этих государствах. Он предложил создать организацию, которая бы могла "единым фронтом" защищать права верующих по всему миру.