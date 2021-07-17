У платформы "Россия - страна возможностей" появится креативный совет

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская обл./, 17 июля. /ТАСС/. В президентской платформе "Россия - страна возможностей" появится креативный совет, который позволит вовлекать участников проектов платформы в их разработку и развитие.

Инициативу создания такого совета в озвучил в субботу замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов на встрече первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко с победителями проектов платформы в рамках второй смены молодежного форума "Территория смыслов".

"У нас возникла идея создания креативного совета платформы, который мог бы рассматривать и предлагать новые инициативы по развитию платформы в целом или отдельных проектов", - сказал Агафонов.

Кириенко поддержал идею. "Это очень правильная, хорошая идея", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов. По мнению Кириенко, участники проектов "должны быть [их] соавторами, тогда все будет получаться". "Сколько бы мы ни пытались за школьников, студентов придумать проекты, задания - у них могут быть чуть другие интересы, может быть другой взгляд", - пояснил он.

Первый замглавы администрации президента уверен, что вовлечение самих участников проектов в их подготовку - "это гарантия и знак качества, что это будет получаться". "Если они сами придумали, значит им это надо", - считает он.

О платформе

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив, на данный момент она представлена 26 проектами, включая проект для школьников "Большая перемена". В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.