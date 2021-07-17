Узбекистан ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан старше 18 лет. Соответствующее решение было принято на состоявшемся в субботу заседании спецкомиссии республики по борьбе с коронавирусом, сообщается в Telegram-канале Минздрава.

Принятое решение коснется следующих категорий граждан старше 18 лет: работников всех видов сервисных и торговых объектов, сотрудников предприятий общественного питания, работников государственных и негосударственных медицинских и медико-социальных учреждений, сотрудников всех образовательных и культурно-развлекательных учреждений, работников организаций, занимающихся пассажирскими перевозками, а также военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Граждане, входящие в данные категории, в случае отсутствия медицинских противопоказаний должны будут привиться первым компонентом до 1 сентября 2021 года.

Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле текущего года. Для этого применяются российская вакцина "Спутник V", а также препарат, изготовляемый в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, и вакцина китайской фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. По состоянию на 15 июля 2021 года первым компонентом привиты уже более 3 млн жителей республики.