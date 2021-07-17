Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью первого директора ФАПСИ Старовойтова

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни специалиста в области криптографических методов защиты информации, прикладных исследований и разработки защищенных информационно-телекоммуникационных и информационно-аналитических систем, первого директора Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте РФ (ФАПСИ) Александра Старовойтова. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства.

"Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Александра Старовойтова", - говорится в сообщении.

Как отметил премьер в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба, "Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности" РФ. "Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ - одной из крупнейших российских спецслужб. Благодаря Александру Старовойтову были разработаны уникальные системы информационной безопасности России, проведена цифровизация и автоматизация систем правительственной и оперативной связи", - говорится в телеграмме.

Мишустин также подчеркнул, что под руководством Старовойтова "создано большое количество разработок с применением микропроцессорной техники, организовано их промышленное производство, что обеспечило безопасность автоматизированных систем управления - от космоса до глубоководных объектов".

Об Александре Старовойтове

Старовойтов родился 18 октября 1940 года в Саратовской области, в 1962 году окончил факультет шифровально-кодировочной техники Пензенского политехнического института по специальности "электромеханическая аппаратура связи", в 1997 году получил специальность "оборона и обеспечение безопасности РФ" по окончании Высших курсов Военной академии Генерального штаба РФ. Доктор технических наук, профессор, почетный сотрудник госбезопасности, заслуженный деятель науки и техники РФ. Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, а также премий правительства РФ в области науки и техники и в области образования (за научно-практическую разработку "Создание базы знаний "Электроника" и издание серии учебников и учебных пособий "Электроника в техническом университете"). Герой Российской Федерации (звание присвоено "закрытым" указом), был награжден орденами "Знак Почета", Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, Александра Невского, медалями.

В период с 1986 по 1999 год Старовойтов находился на военной службе. В 1986-1991 годах был заместителем начальника Управления правительственной связи по вопросам технического оснащения КГБ СССР. С сентября по декабрь 1991 года - председатель Комитета правительственной связи при президенте СССР Михаиле Горбачеве.

24 декабря 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина было создано Федеральное агентство правительственной связи при президенте России, Старовойтов был назначен его генеральным директором, он занимал эту должность до 7 декабря 1998 года. Под его руководством ФАПСИ стало одной из крупнейших российских спецслужб. В 2003 году обязанности ФАПСИ были распределены между ФСО, ФСБ, СВР России и Службой специальной связи и информации при ФСО.

В феврале 1998 года Старовойтову было присвоено воинское звание генерала армии. В 1999 году он был уволен в запас, после чего вернулся к научно-исследовательской работе в области закрытых систем связи и информации. Был первым вице-президентом Академии инженерных наук имени А. М. Прохорова, действительным членом Академии криптографии РФ. Под руководством Старовойтова и при его непосредственном участии разрабатывались системы обеспечения информационной безопасности, которые используются в Вооруженных силах РФ, а также в органах правительственной связи и информации, кредитно-финансовых учреждениях. Он один из инициаторов разработки Доктрины информационной безопасности РФ, утвержденной указом президента от 5 декабря 2016 года.