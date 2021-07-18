Путин поздравил металлургов с профессиональным праздником

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем металлурга работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Сегодня перед вами стоят масштабные, созвучные времени задачи, связанные с ростом конкурентоспособности и расширением линейки выпускаемой продукции, широким использованием передовых экологических стандартов, освоением новых рынков сбыта. Особо подчеркну, что важнейшим приоритетом является достойный уровень доходов и социального обеспечения тружеников горно-металлургического комплекса", - говорится в тексте.

Путин подчеркнул, что от эффективной работы тружеников одной из стратегических отраслей экономики зависит "развитие промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры, укрепление обороноспособности России".

Он выразил признательность специалистам разных областей металлургической отрасли. "Мы отдаем дань признательности и уважения ученым, инженерам, специалистам в самых разных направлениях, которые создавали и совершенствовали отрасль, возводили заводы и индустриальные гиганты, внедряли уникальные технологии и оборудование, обеспечивали ведущие позиции нашей металлургии в мире", - отметил Путин.

"Уверен, что вы будете и впредь успешно добиваться самых амбициозных целей на благо России и наших граждан", - добавил президент и пожелал работникам отрасли здоровья и всего наилучшего.