В Крыму зафиксировали суточный максимум случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки составило 409, сообщил в воскресенье на своей странице во " ВКонтакте " глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее максимальное число случаев, которое фиксировалось в Крыму за сутки, составляло 401.

"За 17 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 409 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 289 выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев - завозные из-за рубежа", - написал Аксенов.

Он уточнил, что выздоровел 161 человек. Обследованы на коронавирус 6 466 человек.

По данным Роспотребнадзора, на утро воскресенья всего с начала пандемии в Крыму выявлено 53 953 положительных на COVID-19, выздоровели 46 800 человек, умер 1 631 пациент с коронавирусной инфекцией.

Из-за роста заболеваемости в Крыму 22 июня вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.