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Пандемия COVID-19

В России проходят крестные ходы с мощами Александра Невского

В Благотворительном фонде имени равноапостольного князя Владимира сообщили, что четыре крестных хода проходят в соответствии с установленными в каждом регионе эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Четыре крестных хода с мощами святого князя Александра Невского проходят по городам России в соответствии с установленными в каждом регионе эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира, выступающего одним из организаторов акции.

"В настоящее время мощи исторического крестного хода прибыли из Твери в Старицу. Крестный ход, который проходит по территории России и Белоруссии, сейчас - в Слуцке. Мощи южного крестного хода прибыли в Крым и в настоящее время находятся в Симферополе. И мощи с восточным крестным ходом - в Хабаровске. Везде мы соблюдаем соответствующие региональные требования Роспотребнадзора", - сказал собеседник агентства.

Принесение мощей святого благоверного князя Александра Невского проходит с 12 июня в честь 800-летия со дня его рождения. Исторический, южный, российско-белорусский и восточный крестные ходы с мощами князя побывают в 82 городах, общая протяженность маршрутов составит 25 тыс. километров. Участники крестных ходов посещают исторические места, связанные с жизнью и подвигами Невского, а также города, в которых находятся храмы святого князя. Завершится акция 14 августа. Проект реализуется по инициативе Русской православной церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.

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РоссияПандемия COVID-19
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