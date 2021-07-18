Жара и повышенная пожароопасность ожидаются в Кабардино-Балкарии до 21 июля

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют жару до 38 градусов и повышенную пожароопасность в Кабардино-Балкарской Республике в ближайшие три дня. Объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"По данным Росгидромета, в период с 13:00-18:00 19, 20 и 21 июля в степных районах КБР местами ожидается сильная жара 38 градусов", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 19 по 21 июля в северно-восточных районах КБР ожидается чрезвычайная пожароопасность леса пятого класса.

В МЧС предупреждают, что возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением числа ДТП, а также аварий на железной дороге из-за деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, а также с природными пожарами, возгораниями на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.