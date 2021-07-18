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РБК: в России на 60% выросла смертность от наркотиков в 2020 году

За прошедший год от причин, обусловленных употреблением наркотиков, умерло 7 316 человек, при этом в 2019 году - 4 569 человек, сообщило издание со ссылкой на данные Росстата

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек умерли в 2020 году в России от причин, связанных с наркотиками. Это на 60% больше, чем было в 2019 году, пишет в воскресенье РБК со ссылкой на данные Росстата.

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Согласно данным Росстата, за прошедший год от причин, обусловленных употреблением наркотиков, умерло 7 316 человек, при этом в 2019 году по данной причине было зафиксировано на 60% меньше смертей - 4 569 человек.

Как сообщает РБК, согласно подсчетам Росстата, в 2016-2018 годах от наркотиков в России ежегодно умирали 4,4-4,8 тыс. человек.

Ранее Росстат опубликовал статистику по количеству смертей за 2020 год. Всего за прошедший год умерли 2,14 млн человек.

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