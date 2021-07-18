Мишустин напутствовал участников Международной математической олимпиады

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Успехи в математике позволяют сделать блестящую карьеру и даже занять пост премьер-министра, уверен председатель российского правительства Михаил Мишустин. В воскресенье он по видеосвязи напутствовал участников 62-й Международной математической олимпиады, на которой соревнуются ученики старших классов.

По оценке главы кабинета министров, участники этого чемпионата мира, "несмотря на свой возраст, умеют видеть разные варианты решения любой задачи, настойчиво ищут ответы на поставленные вопросы, уверенно оперируют логикой в поисках доказательств и аргументов". "Именно такие качества пригодятся в перспективе, при выборе профессии. Будь это научные исследования или бизнес, IT-технологии или работа премьер-министром, вы уже точно достаточно подготовлены к первому этапу предстоящей карьеры", - обратился Мишустин к юным математикам.

"Математика уникальна именно тем, что каждому, кто подходит к ней максимально серьезно, дает возможность раскрыть свои творческие способности. Не говоря уже о той радости, которую испытываешь, разбирая сложные математические модели", - считает премьер-министр. "Я сам немало лет занимался математикой, и знаю этот азарт, с которым стремишься достичь решения", - признался он.

По его мнению, "во многих компаниях и государственных структурах, университетах, лабораториях внимательно следят за тем, как и кто проявит себя в ближайшие дни". "Ведь именно вам всего через несколько лет предстоит решать сложнейшие задачи и открывать для человечества секреты мироздания, стать лидерами общественного мнения, отвечать за будущее мировой науки", - объяснил Мишустин.

Председатель правительства отметил, что Россия гордится тем, что уже в третий раз выступает организатором такого соревнования молодых умов и талантов. Он заверил, что для участников первенства будут созданы условия, при которых они смогут раскрыть максимум способностей. Глава кабинета министров сожалеет, что из-за пандемии коронавируса ребятам предстоит работать в онлайне и они пока не смогут познакомиться с одним из самых красивых городов мира - Санкт-Петербургом, который стал площадкой олимпиады. "Будьте уверены, мы будем рады видеть вас у себя в России", - заверил Мишустин.

"Наша страна всегда была активным участником олимпийского движения. Речь не только о спорте. Ведь такие международные интеллектуальные соревнования дают возможность молодежи проявить себя, получить уникальный жизненный опыт, завести новых друзей", - подчеркнул глава кабинета министров. Он напомнил, что "в России ежегодно проходит одно из самых крупных не только в Европе, но и в мире соревнований - Всероссийская олимпиада школьников", в которой участвуют шесть миллионов учащихся из всех регионов страны. "Именно ее призеры сегодня представлены в российской сборной. Мы, конечно, будем ждать от них, как и от всех других участников, красивых решений и творческого подхода в предстоящей борьбе", - сказал Мишустин, пожелав всем удачи, честной борьбы и заслуженных побед.

Международная математическая олимпиада

Международная математическая олимпиада - ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов. Состязание проводится с 1959 года. Соревнование включает два тура по три задачи в каждом. Вопросы охватывают разные области математики, в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

62-я Международная математическая олимпиада проходит с 14 по 24 июля, в ней принимают участие более 600 школьников из 109 стран. Россию представят шесть школьников: Иван Бахарев (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург), Айдар Ибрагимов (Специализированный учебно-научный центр (факультет) - школа-интернат имени А.Н. Колмогорова МГУ, Москва), Матвей Исупов (Лицей № 41, Ижевск), Андрей Шевцов (Лицей "Вторая школа", Москва), Данил Сибгатуллин (школа № 1589, Москва), Максим Туревский (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург). Процесс подготовки команды занял более года, шесть участников олимпиады были выбраны из более чем 200 претендентов. В 2020 году российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали и заняла второе место в неофициальном командном зачете после Китая.

Победителям, призерам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тыс. до 1 млн рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.