Началось голосование о присвоении Дзержинску звания "Город трудовой доблести"

ТАСС, 18 июля. Голосование за присвоение звания "Город трудовой доблести" Дзержинску началось в Нижегородской области. Свой голос жители могут отдать на сайте дзержинск-за.рф и в волонтерских пунктах, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

"Мы начинаем сбор подписей в поддержку присвоения Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести". Это второй по численности населения город региона, по праву имеющий статус химической столицы России. Основы промышленного могущества города закладывались в самом начале XX века, но главные шаги в этом направлении были сделаны именно в годы Великой Отечественной войны. Жители Дзержинска внесли огромный вклад в дело Победы", - приводятся в сообщении слова губернатора области, секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Глеба Никитина.

По его словам, в Дзержинске в годы Великой Отечественной войны работали крупнейшие заводы, сюда был эвакуирован Наркомат химической промышленности. Таким образом, на предприятиях города производилось до 50% от всех взрывчатых веществ, выпускаемых в стране. На данный момент проголосовали более 2 тыс. человек. "Поддержать инициативу может любой житель Дзержинска и всей России. Оставить свой голос можно на сайте дзержинск-за.рф. <…> Кроме того, проводится голосование по подписным листам на предприятиях и в организациях города. Также оставить подпись в поддержку инициативы по присвоению Дзержинску звания "Город трудовой доблести" можно в волонтерских пунктах, которые размещены в крупных торговых центрах города", - добавили в пресс-службе.

За высокие результаты в годы войны свыше 15 тыс. дзержинцев стали "стахановацами", более 4 тыс. - ударниками труда. Всего орденами и медалями за трудовые подвиги были награждены порядка 27 тыс. жителей города. Они работали на таких крупных предприятиях, как Чернореченский химический завод, завод имени Свердлова, "Заря", "Ока", "Оргстекло", "Капролактам".

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.