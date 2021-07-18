В крымских санаториях планируют организовать программу постковидной реабилитации

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Крыма планируют оказать содействие в вопросах восстановления санаториев и разработки спецпрограммы для организации реабилитации пациентов с поражением легких после перенесенного COVID-19, сообщил ТАСС в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков.

Крым из-за своих климатических особенностей всегда считался первым противотуберкулезным курортом, рассказал он.

"Климат южного берега, бриз, <…> подходит для восстановления после тяжелых поражений легких, и было бы преступлением не использовать возможности Крыма как именно легочного курорта для реабилитации постковидных больных со всей страны. Сейчас <…> прорабатываются вопросы использования этого опыта специалистов, которые еще остались, чтобы начать реабилитацию в крымских санаториях", - сказал советник главы Крыма.

В 2020 году министр курортов и туризма региона Вадим Волченко заявлял, что Крым может стать регионом для реабилитации тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией. Для этого министерство планировало разработать спецпрограмму.