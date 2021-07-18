Трамп считает, что американцы не спешат прививаться от COVID-19 из-за недоверия к Байдену

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что снижение темпов вакцинации в стране объясняется недоверием американцев к администрации действующего лидера Джо Байдена. Об этом говорится в заявлении Трампа, распространенном в воскресенье.

"Джо Байден неустанно говорил о том, каких успехов его администрация добилась в распространении вакцин, которые были разработаны в рамках операции "Невероятная скорость" (Operation Warp Speed), проще говоря администрацией Трампа", - отметил экс-президент. Весной Байден поставил цель добиться того, чтобы к Дню независимости США (4 июля) были привиты хотя бы одной дозой препаратов 70% американцев, однако этого не удалось достичь.

"Его [Байдена] дела обстоят далеко не лучшим образом, - подчеркнул Трамп. - Он сильно отстает от графика, и люди отказываются прививаться потому, что не доверяют его администрации, не доверяют результатам выборов и уж точно не доверяют лживым СМИ, которые отказываются говорить правду".

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря того же года утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Республиканец Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.

Всего в США, по информации Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 34 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 609 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире. По сведениям Центров по контролю и профилактике заболеваний США, 56% населения страны (свыше 185,7 млн человек) получили хотя бы одну дозу препарата от коронавируса. Примерно 48,5% (160,9 млн человек) прошли вакцинацию полностью.