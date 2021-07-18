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Магаданскую область ожидают заморозки впервые за все лето

Температура будет опускаться до трех градусов мороза

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заморозки придут в Магаданскую область впервые с начала лета в ближайшие два дня. Температура будет опускаться до трех градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Впервые с начала лета на севере Магаданской области прогнозируются заморозки в ближайшие два дня. Заморозки будут до трех градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, температура днем в Магаданской области будет в районе 15 градусов тепла в этот период. Во второй половине недели потеплеет, и дневная температура будет достигать уже 20 градусов тепла.

Теги
РоссияМагаданская областьВильфанд, Роман Менделевич
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