Магаданскую область ожидают заморозки впервые за все лето

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Заморозки придут в Магаданскую область впервые с начала лета в ближайшие два дня. Температура будет опускаться до трех градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Впервые с начала лета на севере Магаданской области прогнозируются заморозки в ближайшие два дня. Заморозки будут до трех градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, температура днем в Магаданской области будет в районе 15 градусов тепла в этот период. Во второй половине недели потеплеет, и дневная температура будет достигать уже 20 градусов тепла.