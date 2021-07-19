СМИ: 68% японцев не верят, что Олимпиаду в Токио удастся провести в безопасном формате

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 68% жителей Японии не верят, что предстоящие Олимпийские игры в Токио удастся провести в безопасном формате, как уверяет правительство в лице японского премьер-министра Ёсихидэ Суги. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты Asahi, опубликованные в понедельник.

О своем доверии обещаниям кабмина заявил 21% респондентов. Между тем 76% опрошенных поддержали решение властей провести большинство соревнований в рамках Игр без допуска болельщиков. Против этого выступили 17% участников исследования.

Опрос проводился 17 и 18 июля по мобильным и стационарным телефонам, в нем приняли участие 1 444 человека.

18 июля агентство Kyodo опубликовало результаты своего опроса, согласно которым 87% жителей Японии испытывают опасения, что проведение Олимпиады в Токио может привести к еще большему распространению в стране нового коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За четыре дня до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост количества новых случав в японской столице держится на отметке выше тысячи. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.