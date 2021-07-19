Центр развития карьеры "Технограда" запустил раздел с вакансиями

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ на своем сайте открыл раздел с актуальными вакансиями. Соискатели получат возможность трудоустроиться в компании малого и среднего бизнеса столицы, минуя рекрутинговые агентства и порталы по поиску работы, сообщила в понедельник вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

"Сегодня в Москве 772 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Они осуществляют свою деятельность в самых разных отраслях городской экономики. Партнеры центра развития карьеры - это надежные работодатели, которые предлагают востребованные вакансии и дают возможность профессиональной реализации для кандидатов с любым опытом", - сказала Сергунина, слова которой приводит официальный портал мэра и правительства столицы.

Среди вакансий, представленных на сайте, контент-менеджер, веб-дизайнер, маркетолог, финансовый аналитик, разработчик 1C, ведущий бухгалтер, флорист, руководитель отдела маркетинга, менеджер отдела продаж и удаленный помощник, уточнила она.

По данным портала, отправить резюме можно через общую форму сайта. Консультанты центра проведут первичный отбор среди кандидатов с учетом требований компаний, чтобы выявить нужные навыки и опыт. Резюме подходящих соискателей передают представителям работодателя, после чего компании связываются с кандидатом напрямую.

Для представителей малого и среднего бизнеса Москвы консультанты центра готовы оказать дистанционные услуги по подбору специалистов из собственной закрытой базы соискателей, а также провести обучение и личностное развитие действующих сотрудников. Это предложение доступно для компаний, зарегистрированных и действующих в столице, для индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Центр развития карьеры - одно из направлений деятельности комплекса. Его специалисты помогают в карьерном планировании и поиске профессий. Для работодателей центр развития карьеры предлагает содействие в подборе квалифицированных сотрудников.