На Украине начинаются экзамены на уровень владения государственным языком

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Экзамены на уровень владения государственным языком стартуют в понедельник на Украине. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

"С понедельника, 19 июля, с 09:00 (совпадает с мск) мы открываем первую испытательную сессию. Первые две недели, до 1 августа у нас каждый день, три раза будет проходить экзамен ", - сказала председатель Нацкомиссии Арина Демская.

Во время регистрации участнику необходимо уточнить, с какой целью он планирует сдавать экзамен на уровень владения госязыком: для выполнения служебных обязанностей или для получения гражданства Украины. По словам Демской, экзамен можно пересдать не раньше, чем через четыре месяца. Нацкомиссия призвала регистрироваться на тестирование "ответственно". "Если вы не придете на экзамен в указанное время на выбранную экзаменационную площадку, то подать следующую заявку вы сможете только через четыре месяца", - сказано в сообщении.

Порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным языком предусматривает испытание на знание государственного языка, который состоит из письменной и устной частей и проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники. Экзамен для лиц, которым нужно подтвердить уровень владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура речи" и "Чтение", "Письмо" и "Устная речь". Объединенные части "Культура речи" и "Чтение" содержат 44 задания, максимально возможное количество баллов - 66. Отведенное время на выполнение этих заданий - один час. Часть "Письмо" содержит одно задание, максимально возможное количество баллов - 37. Отведенное время - 40 минут. Часть "Устная речь" содержит два задания (монолог и диалог), максимально возможное количество баллов - 59. Отведенное время - 20 минут.

Второй экзамен предназначен для определения уровня владения госязыком лицами, претендующих на получение гражданства Украины. Он содержит четыре части: "Слушание" и "Чтение", "Письмо" и "Устная речь".

С 16 июля на Украине вступили новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком. Теперь для поступления на государственную службу необходимо подавать еще один документ - сертификат об уровне владения государственным языком.

Закон о государственном языке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал действовавший в то время президент Петр Порошенко. Согласно документу, граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни. По закону все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке.

Единственным государственным официальным языком в стране является украинский. Попытки введения многоязычия рассматриваются как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя. Кроме того, закон запрещает искажение в официальных текстах и документах государственного языка, включая "умышленное нарушение требований украинского правописания".

Согласно требованиям закона, украинским языком должны владеть и использовать его при исполнении своих обязанностей все госчиновники, служащие, представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры.

Закон вводится поэтапно. К настоящему времени на государственный язык полностью переведены реклама, сфера обслуживания, здравоохранение и наука. Все научные издания с июля 2020 года публикуются на украинском, английском или официальных языках Евросоюза. Доля вещания на украинском языке на общенациональном телевидении и радио составляет не менее 75% в неделю.

С 16 июля 2022 года нарушения языкового закона будут караться штрафами, с 2024 года будут применяться различные меры наказания за "публичное унижение или оскорбление государственного языка".

Следить за исполнением закона должны так называемые языковые инспекторы. Они могут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Курс на тотальную украинизацию

23 февраля 2014 года, сразу после государственного переворота, Верховная рада проголосовала за отмену закона "Об основах государственной языковой политики", который действовал с 10 августа 2012 года. Документ предоставлял русскому языку и языкам нацменьшинств статус региональных в тех местностях, где они являются родными как минимум для 10% населения. Отмена закона вызвала протесты на востоке Украины, где преобладает русскоязычное население. В итоге и. о. президента Александр Турчинов отказался одобрить решение Рады.

С 2016 года закон "Об основах государственной языковой политики" находился на рассмотрении Конституционного суда (КС) Украины. 28 февраля 2018 года КС признал его не соответствующим основному закону. После вердикта суда языковой вопрос фактически регулировался только ст. 10 Конституции Украины, согласно которой государственным языком является украинский, а русскому и другим языкам национальных меньшинств гарантируется свободное развитие, использование и защита.

В то же время на днях Большая палата КС признала конституционным подписанный Порошенко закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", несмотря на то, что ряд его положений был раскритикован Венецианской комиссией. Она предложила отложить вступление закона в силу до принятия закона о нацменьшинствах. Эксперты комиссии отметили, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств. В ответ в Киеве пообещали "в определенной мере прислушиваться" к выводам комиссии в дальнейшей законотворческой работе.

Насильственная украинизация в стране происходит на фоне того, что 49,8% граждан страны считают, что русский язык является историческим достоянием Украины, которое необходимо развивать. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты проведенного минувшей осенью опроса Киевским международным институтом социологии.