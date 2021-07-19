В Крыму за сутки выявили более 400 случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 405, из них четыре выявлены у приехавших из-за рубежа. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава региона Сергей Аксенов.

Суточный максимум заразившихся был зарегистрирован 18 июля - 409 человек.

"За 18 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 405 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 359 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, четыре случая завозные из-за рубежа", - написал он.

Аксенов уточнил, выздоровел за сутки в Крыму 21 человек, общее число выздоровевших - более 47 тыс. За сутки лабораториями на новую коронавирусную инфекцию обследовано 3,3 тыс. человек.

Из-за роста заболеваемости в Крыму 22 июня вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.