В Гостином дворе в Москве от COVID-19 привились 42 тыс. человек

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Прививку от COVID-19 в Гостином дворе в Москве сделали 42 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

"Центр вакцинации в Гостином дворе - один из крупнейших в России и в Европе. Ежедневно здесь могут получить прививку более 7 тыс. человек. Открытие этого центра ровно две недели назад способствовало повышению доступности и удобства вакцинации для москвичей на фоне повышенного спроса, возникшего в последнее время. За время работы центра здесь сделали прививку от COVID-19 уже 42 тыс. жителей столицы. 40 тыс. человек поставили первый и второй компонент вакцины, а еще 2 тыс. человек вакцинировались повторно" - отметили в пресс-службе.