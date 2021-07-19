Мурашко призвал успеть привиться от коронавируса до начала осени

"Мы активно говорили, дорогие друзья, май месяц - самое удобное время, придите, провакцинируйтесь. Начало июня. Сейчас, когда уже инфекция подступила, что называется, совсем близко, люди почувствовали эту угрозу, почувствовали эту опасность, но это нужно делать заблаговременно, заранее. Мы будем готовиться к сезону гриппа уже с сентября месяца, поэтому вот сегодня завершить вакцинацию - в августе месяце пройти и в июле. Очень важно к 1 сентября подготовиться", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Мурашко также добавил, что сегодня нет никаких достоверных критериев, по которым можно было бы определить, что тот или иной уровень антител защищает от COVID-19 или повторного заболевания. "Поэтому и все страны, это мнение не только российских врачей, говорят о том, что ориентироваться сегодня на уровень антител достаточно пока сомнительно. И рекомендуется все-таки придерживаться календарного принципа повторной вакцинации", - отметил он.

Заболевшие после прививки

По словам Мурашко, людям, заразившимся COVID-19 после вакцинации, в 95% случаев не требуется госпитализация.

"Случаются заболевания [и после первой, и после второй дозы прививки], где-то до 2,5% мы видим, что бывают случаи заражения. По статистике даже те люди, которые вот до 2,5% сталкиваются и заболевают, это в большинстве своем легкое течение. И в 95% случаев из числа таких заболевших не требуется даже госпитализации", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде.

Мурашко подчеркнул, что вакцинация в закрытых коллективах предотвращает тяжелые осложнения, в том числе и смертельно-опасные, особенно для категорий риска.

Министр также напомнил, что при заражении COVID-19 очень важно вовремя приступить к лечению инфекции. "Все-таки мы повторяем, что для лиц старшего возраста, если мы говорили раньше, особенно нужно там обращать внимание на лиц старше 60 лет, то сегодня мы говорим уже лицам старше 50 лет, это просто незамедлительно нужно начинать лечение. Ну и более молодое население тоже активнее болеет. Поэтому сегодня задержка со стартом терапии, а для категории риска с сахарным диабетом, лица старше 70-80 лет - это госпитализация и уже сопровождение медицинского персонала круглосуточно", - заключил он.