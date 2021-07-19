Глава Удмуртии завершил вакцинацию от COVID-19

"Как обещал особенно недоверчивым - показываю. Завершил вакцинацию, как и 174 тыс. жителей Удмуртии. Первый компонент препарата от коронавируса в республике получили почти 262 тыс. человек. <...> Самочувствие в норме. Начинаем рабочую неделю", - сообщил он в понедельник в Instagram.

В видеопубликации Бречалов также обратился к жителям республики с просьбой от врачей не забывать о второй части вакцинации.

Ранее сообщалось, что первую часть вакцинации "Спутником V" Бречалов прошел 28 июня. До этого глава республики не делал прививку в связи с тем, что после перенесенной болезни у него был высокий уровень антител в крови.

По данным оперативного штаба в Удмуртии на 19 июля, вакцинацию в республике прошли более 261,8 тыс. человек, из них порядка 174,5 тыс. получили второй компонент. Всего в Удмуртии зарегистрировано около 38,2 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.