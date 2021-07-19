{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава Удмуртии завершил вакцинацию от COVID-19

Вакцинацию в республике прошли более 261,8 тыс. человек

ИЖЕВСК, 19 июля. /ТАСС/. Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов завершил вакцинацию от коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Как обещал особенно недоверчивым - показываю. Завершил вакцинацию, как и 174 тыс. жителей Удмуртии. Первый компонент препарата от коронавируса в республике получили почти 262 тыс. человек. <...> Самочувствие в норме. Начинаем рабочую неделю", - сообщил он в понедельник в Instagram.

В видеопубликации Бречалов также обратился к жителям республики с просьбой от врачей не забывать о второй части вакцинации.

Ранее сообщалось, что первую часть вакцинации "Спутником V" Бречалов прошел 28 июня. До этого глава республики не делал прививку в связи с тем, что после перенесенной болезни у него был высокий уровень антител в крови.

По данным оперативного штаба в Удмуртии на 19 июля, вакцинацию в республике прошли более 261,8 тыс. человек, из них порядка 174,5 тыс. получили второй компонент. Всего в Удмуртии зарегистрировано около 38,2 тыс. лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Дожди в Москве начнутся после 16:00 19 июля
Как сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, осадки не будут сильными, хотя и будут сопровождаться грозами и усилением ветра
Читать полностью