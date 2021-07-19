Аэропорт Якутска работает в штатном режиме

ЯКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Метеорологическая видимость в аэропорту Якутска позволяет воздушным судам производить взлет и посадку, работа идет штатно. Об этом сообщается в понедельник в аккаунте аэропорта в Instagram.

В Якутске с 17 июля наблюдается плотный дым, в воздухе стоит запах гари из-за лесных пожаров. Из-за сильной задымленности 18 июля были задержаны вылеты и прилеты самолетов. В понедельник самолет авиакомпании "Якутия", летевший из Анапы в Якутск, перенаправили на запасной аэродром из-за плохой видимости. По состоянию на утро в Якутске приземлились два рейса из Новосибирска, прибытие и вылет рейсов частично задерживались.

"Сегодня, 19 июля, аэропорт Якутск работает в штатном режиме. Метеовидимость позволяет воздушным судам производить взлет и посадку", - говорится в сообщении.

Прибыли четыре рейса авиакомпании S7 из Новосибирска, также состоялись вылеты в обратном направлении. Ранее перенаправленный на запасной аэродром в Мирном рейс авиакомпании "Якутия" из Анапы прибыл в аэропорт, также из Сочи и Хабаровска. "В течение дня ожидается прибытие остальных задержанных из-за ограниченной видимости рейсов: в 17:20 (11:20 мск) ожидается прибытие рейса из Иркутска авиакомпании "Ираэро", в 18:00 (12:00 мск) - рейса из Москвы авиакомпании "Алроса", - добавили в аэропорту.

Также авиакомпания "Ираэро" выполнила рейсы в Оленек, Батагай, самолет "Алросы" вылетел в Мирный, "Якутии" - в Депутатский, Батагай и Иркутск. "Всего на текущий момент прибыли и вылетели более 1 500 человек. К вылету готовятся рейсы авиакомпании "Якутия" в Санкт-Петербург (Екатеринбург), Москву. Аэропорт работает по фактической погоде. Возможны корректировки расписания полетов", - отмечается в сообщении.

Как сообщает оперштаб Якутии, в связи со сменой направления ветра в городе снова ожидается задымление из-за лесных пожаров, действующих на территории соседнего Горного района. Улучшение обстановки может наступить с приходом циклона, который должен подойти к Якутску 21-22 июля.