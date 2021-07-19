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В странах Северной и Центральной Америки отмечается очередная вспышка COVID-19
В странах Северной и Центральной Америки отмечается очередная вспышка COVID-19
В странах Северной и Центральной Америки отмечается очередная вспышка COVID-19
В странах Северной и Центральной Америки отмечается очередная вспышка COVID-19
В странах Северной и Центральной Америки отмечается очередная вспышка COVID-19
Пандемия COVID-19

В странах Северной и Центральной Америки отмечается очередная вспышка COVID-19

© EPA-EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI
В Бразилии, Аргентине и Колумбии сохраняется высокая смертность

В странах Северной и Центральной Америки вновь отмечается рост заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Одновременно в государствах Южной Америки темпы распространения инфекции замедляются, при этом в Бразилии, Аргентине и Колумбии сохраняется высокая смертность.

В целом американский регион остается главным эпицентром вспышки инфекции - на него, согласно статистике ВОЗ, приходится более 77 млн случаев заражения и около 2 млн летальных исходов.

ТАСС проанализировал эпидемическую обстановку в наиболее затронутых инфекцией странах региона.

Северная и Центральная Америка

  • В США после июньского спада заболеваемость вновь приблизилась к отметке в 40 тыс. случаев инфицирования в сутки, что соответствует показателям двухмесячной давности (на пике в январе в стране регистрировали более 300 тыс. инфицированных в сутки). Рост заболеваемости специалисты связывают с распространением новых штаммов. При этом смертность держится на уровне менее 400 летальных исходов в день, что может быть следствием высоких темпов вакцинации.
  • В Мексике суточные показатели превысили 12 тыс., что соответствует уровню февраля текущего года. В январе на пике в стране регистрировали более 20 тыс. случаев.
  • На уровень национальных максимумов поднялась заболеваемость на Кубе (более 6 тыс. случаев заражения в сутки) и в Гватемале (около 3 тыс.).
  • Отличается от общей тенденции Канада, где ежедневно регистрируют менее 500 заразившихся в сутки, что примерно соответствует уровню годичной давности. На пике в апреле этого года в стране выявляли свыше 10 тыс. инфицированных в сутки.

Южная Америка

  • В Бразилии в конце июня регистрировали свыше 115 тыс. случаев заражения в сутки, однако после этого заболеваемость снизилась вдвое. Тем не менее сейчас там ежедневно заболевают более 50 тыс. человек, что является самым высоким суточным показателем в мире. В стране отмечается и максимальный среди других государств уровень смертности - в сутки там регистрируют свыше 1,6 тыс. летальных исходов.
  • Двукратное снижение заболеваемости по сравнению с пиковыми показателями мая - июня наблюдается также в Аргентине (сейчас COVID-19 там диагностируют у 20 тыс. жителей в сутки) и в Колумбии (около 17 тыс.). Смертность в этих странах также несколько сократилась по сравнению с пиковыми показателями, но все еще остается высокой: в Аргентине фиксируют более 600 летальных исходов в день, в Колумбии - свыше 500.
  • В Перу и Чили заболеваемость примерно на одном уровне - около 2,3 тыс. случаев заражения в сутки, что соответствует показателям января - февраля текущего года. В Перу пик пришелся на апрель (более 13 тыс. инфицированных за 24 часа), в Чили - на июнь (около 9 тыс.). При этом Перу по общему числу летальных исходов (195,1 тыс.) занимает пятое место в мире, а по относительной смертности находится на первой строчке (583 умерших на каждые 100 тыс. жителей), тогда как в Чили зафиксировано лишь 34,5 тыс. смертей.
Теги
АргентинаБразилияКанадаМексикаПеруСШАКолумбияКубаГватемалаЧилиПандемия COVID-19
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