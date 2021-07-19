В странах Северной и Центральной Америки отмечается очередная вспышка COVID-19

В странах Северной и Центральной Америки вновь отмечается рост заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Одновременно в государствах Южной Америки темпы распространения инфекции замедляются, при этом в Бразилии, Аргентине и Колумбии сохраняется высокая смертность.

В целом американский регион остается главным эпицентром вспышки инфекции - на него, согласно статистике ВОЗ, приходится более 77 млн случаев заражения и около 2 млн летальных исходов.

ТАСС проанализировал эпидемическую обстановку в наиболее затронутых инфекцией странах региона.

Северная и Центральная Америка

В США после июньского спада заболеваемость вновь приблизилась к отметке в 40 тыс. случаев инфицирования в сутки, что соответствует показателям двухмесячной давности (на пике в январе в стране регистрировали более 300 тыс. инфицированных в сутки). Рост заболеваемости специалисты связывают с распространением новых штаммов. При этом смертность держится на уровне менее 400 летальных исходов в день, что может быть следствием высоких темпов вакцинации.

В Мексике суточные показатели превысили 12 тыс., что соответствует уровню февраля текущего года. В январе на пике в стране регистрировали более 20 тыс. случаев.

На уровень национальных максимумов поднялась заболеваемость на Кубе (более 6 тыс. случаев заражения в сутки) и в Гватемале (около 3 тыс.).

Отличается от общей тенденции Канада, где ежедневно регистрируют менее 500 заразившихся в сутки, что примерно соответствует уровню годичной давности. На пике в апреле этого года в стране выявляли свыше 10 тыс. инфицированных в сутки.

Южная Америка