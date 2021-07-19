СМИ: директор ВОЗ планирует посетить Японию в связи с проведением Олимпиады

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус намерен посетить Японию в связи с проведением летних Олимпийских игр в Токио, а также встретиться с японским премьер-министром Ёсихидэ Сугой. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo .

По данным агентства, на встрече с Сугой, которая может состояться с 22 по 24 июля, Гебрейесус планирует обсудить меры по предотвращению распространения нового коронавируса на Олимпиаде.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. За четыре дня до начала Олимпиады ситуация с распространением коронавируса остается непростой: суточный прирост числа новых случаев в японской столице превышает тысячу. С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.